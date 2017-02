Biblioteca Municipal de Apucarana ganha prêmio nacional

A Biblioteca Pública Monteiro Lobato de Apucarana acaba de ser selecionada entre as “Cinco Melhores Praticas em Bibliotecas Públicas do País” e recebeu como prêmio um projetor multimídia e uma tela retrátil. A seleção aconteceu através do concurso “Reconhecimento RECODE” de Boas Práticas em Bibliotecas Públicas pelo Brasil, promovido pela Organização Social RECODE, que é financiada pela Fundação Bill e Melinda Gates. Trata-se de um concurso nacional, no qual participaram 28 bibliotecas públicas integrantes do programa RECODE em Bibliotecas Públicas.

Entre os programas desenvolvidos pela Promatur na biblioteca, a premiação nacional foi conquistada através do Curso de Arte Urbana e Grafite. A atividade foi oferecida naquele espaço durante os meses de agosto e setembro. Foram 3 turmas de 20 alunos cada, com idade entre 10 e 16 anos.

O curso envolvia aulas práticas e teóricas, duas vezes por semana. Nas teóricas, os alunos acessavam a Internet procurando informações sobre história da arte, modelos e estilos de arte urbana, e inspirações para realizações dos trabalhos. Já as aulas práticas, faziam esboços de grafite em papel sulfite e posteriormente grafitavam espaços públicos.

A iniciativa teve como objetivo o desenvolvimento social e a cidadania, ensinando jovens e adolescentes a arte urbana e o grafite, bem como o resgate social e a preservação do patrimônio público e privado.

No projeto foram utilizadas as máquinas recebidas pelo Projeto RECODE Bibliotecas, e a internet oferecida gratuitamente para a Biblioteca Pública Monteiro Lobato pela Persis Informática.

Revolução

Em 2016, a Secretaria Municipal de Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), revolucionou as atividades realizadas na Biblioteca Pública Monteiro Lobato. O espaço passou por uma transformação na disposição de móveis, no atendimento ao leitor, bem como no oferecimento de 10 máquinas para pesquisas no acesso gratuito e livre a internet.

Segundo a secretária da Promatur, Maria Agar, as atividades na biblioteca ganharam parcerias das secretarias e autarquias municipais da Educação, Saúde, Mulher e Assuntos da Família, Assistência Social, além do Núcleo Regional da Educação e da Persis Informática.

Ainda em 2016, foram desenvolvidos outros programas na Biblioteca Pública Monteiro Lobato, com a oferta de cursos de Informática Básica para Adultos; de Geogebra (Matemática Básica); Acesso Livre a Internet; e visitas naquele espaço supervisionadas com Centro de Capacitação Psicossocial (CAPS) e escolas municipais.

O prefeito Beto Preto apoiou as mudanças e melhorias colocadas em prática na biblioteca da Praça do 28, bem como a iniciativa do curso de arte urbana e grafite. “Estou muito feliz com o reconhecimento deste trabalho e a premiação recebida por Apucarana”, disse o prefeito.