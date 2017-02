Chefe do tráfico de drogas é preso em Apucarana

A Polícia Civil realizou uma operação durante a quarta-feira (08) onde cumpriu mandados de busca e apreensão em Apucarana. Em um deles, um rapaz de 25 anos apontado como chefe do tráfico de drogas na Vila Regina acabou preso.

A operação contou com o apoio do Serviço de Inteligência (P2), narcóticos e furtos e roubos. As buscas foram feitas na residência do suspeito, onde os policiais encontraram diversos objetos de procedência duvidosa, vários celulares, drogas, dinheiro e um veículo, que foram apreendidos e entregue à delegacia.

Polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na residência do rapaz. (Foto - Reprodução/Whatsapp)

O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana.