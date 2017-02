Mutirão viabiliza castração de cães e gatos neste sábado em Apucarana

O centro cirúrgico do Canil Municipal São Francisco de Assis, de Apucarana, realiza neste sábado (11) um mutirão de castração de cães e gatos. A ideia é uma iniciativa da Sociedade Protetora dos Animais de Apucarana (Soprap) e do projeto Amigos do Bicho, que há cinco anos – com apoio municipal e de empresários locais – vem promovendo outros mutirões de esterilização visando o controle populacional, sobretudo, de animais resgatados das ruas ou das mais diferentes situações de maus-tratos, e conta com apoio da Prefeitura de Apucarana.

A estimativa é de que pelo menos 40 fêmeas, entre cães e gatos, sejam castradas ao longo do dia. Os procedimentos terão início às 6 horas e serão realizados de forma voluntária por uma equipe formada por 11 veterinários de Apucarana. “Todos têm suas clínicas particulares, mas doaram este dia de trabalho para promover esta ação de grande impacto”, informou o biólogo Luan Rafael da Silva, coordenador do canil da Prefeitura de Apucarana. Os animais que serão atendidos são aqueles sob a guarda de famílias voluntárias e que esperam adoção, oriundos dos chamados “lares provisórios ou temporários”, e também de pessoas que acolhem dezenas de cães ou gatos, em suas próprias residências ou chácaras, e que são conhecidas como “acumuladores”.

“O pós-operatório das cachorras será feito pelos lares provisórios, já o pós-operatório das gatas, que demanda maiores cuidados, será feito pela equipe do canil municipal”, esclareceu Luan. De acordo com ele, todos os animais castrados dos lares temporários vão estar disponíveis para adoção.

“Vamos postar as fotos na nossa rede social da internet, mas a pessoa interessada em dar um lar definitivo para estes peludos pode vir nos procurar aqui no canil também e conhecer mais sobre o nosso trabalho”, convida o coordenador do canil. Ele lembra que o centro cirúrgico do canil de Apucarana foi inaugurado em março do ano passado em parceria com a Sociedade Protetora dos Animais (Soprap). “A prefeitura investiu R$100 mil em mão de obra e materiais, enquanto a Soprap aplicou mais R$ 40 mil em equipamentos”, recorda.

A instalação era uma das exigências de um Termo de Ajuste de Conduta, firmado em agosto de 2011, entre a prefeitura e o Ministério Público Estadual, mas que não foi cumprido pela administração anterior. “Hoje o local tornou-se referência pública e conta com autorização de funcionamento do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV)”, destaca o biólogo municipal. Pizza Solidária – Para angariar fundos visando subsidiar outras ações, a Soprap realiza neste dia 18 de fevereiro, a partir da 19h30, a promoção “Pizza Boa pra Cachorro”.

O jantar solidário será na modalidade rodízio e acontecerá em parceria com a Pizzaria Cheiro Verde, localizada na Rua Ponta Grossa, nº 1.689. “Convidamos a todos que defendem e apóiam a causa animal para prestigiar este evento. Parte da renda será revertida para ajudar animais abandonados assistidos por nossa entidade”, disse Isamélia Andrea Constâncio Ballan, presidente da Soprap. O valor por pessoa será de apenas R$29,90, com direito a mais de 20 sabores de pizza e petiscos. Bebidas serão cobradas à parte. “Crianças de um a 10 anos de idade pagam R$15”, finaliza Isamélia.