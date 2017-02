Buraco causa transtorno a moradores do Residencial Interlagos

Moradores do Residencial Interlagos, em Apucarana, voltaram a reclamar da situação de uma rua do bairro. De acordo com eles, a prefeitura iniciou reparos de um buraco na Rua Abrahão Caucabane esquina com a Rua Marilza Keiko Rolim de Oliveira, no entanto, com as chuvas o problema continua. A assessoria de imprensa da prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Obras foi alertada sobre o problema e vai tomar providências.

O motorista Roberto Carlos Soares Bonfim, 31 anos disse que a prefeitura ainda não havia concluído o conserto e com o mau tempo o buraco voltou a abrir. No fim de semana, um carro foi danificado após o motorista passar pelo local. Segundo ele, a chuva que caiu na terça-feira (7) piorou a situação. "O buraco está aumentando e não sei mais o que fazer porque ninguém da prefeitura dá satisfação“, diz Bonfim que está bastante preocupado, pois mora perto do local.

Motorista passou pelo local no fim de semana e carro foi danificado. Foto: WhatsApp

"A erosão está indo para o lado da minha casa. O circular não consegue passar pelo local e as pessoas que precisam do transporte estão sofrendo muito com isso tendo que se deslocar para outros pontos de ônibus. Isso é um descanso com a população que paga impostos", diz.