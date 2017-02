Alunos da rede municipal iniciam ano letivo

Após algumas semanas de férias, mas de 11 mil crianças estão voltando aos bancos escolares, na manhã desta quarta-feira (8), para o início do ano letivo de 2017 nas escolas municipais apucaranenses.

A Autarquia Municipal de Educação administra uma rede composta por 37 escolas e 23 creches distribuídas por todas as regiões da cidade. As principais modalidades de ensino ofertadas são a Educação Infantil, os anos iniciais do Ensino Fundamental, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a Educação Especial. A diretora-presidente da AME, professora Marli Fernandes, destaca os preparativos feitos para garantir um retorno às aulas seguro e agradável aos estudantes.

“Os terrenos das unidades de ensino foram roçados e limpos, os ônibus do transporte escolar passaram por manutenção e vistoria, e os professores passaram por formação continuada e ainda receberam novos materiais pedagógicos para o preparo de suas aulas,” disse. Outra surpresa que os alunos encontraram no primeiro dia de aula são os novos parquinhos infantis adquiridos pela AME. “Os brinquedos são projetados sem cantos afiados, para não machucarem as crianças.

Além disso, a resina e o pigmento utilizados na fabricação são atóxicos,” detalhou. Cada uma das 60 unidades de ensino da rede municipal foi contemplada com um playground composto de tobogãs, balanços, escorregadores, rampas de cordas, tubos horizontais, entre outros itens. O prefeito Beto preto disse ter uma expectativa de que as crianças, professores e demais servidores da educação tenham um bom retorno às aulas. “Que este ano seja abençoado por Deus. Aos professores nossos votos de muito sucesso e tranquilidade nas atividades; aos diretores desejamos uma boa gestão nas suas unidades escolares; e aos alunos o conselho é que participem das aulas e estudem com afinco,” comentou.