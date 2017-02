Apucarana Sports acerta com mais três jogadores

Depois de anunciar semana passada os volantes Guilherme e Bidu e o atacante Marlon como reforços, o Apucarana Sports acertou ontem a permanência do meia Wallace e do centroavante Diego e a contratação do meia João Felipe. Segundo Gilberto Ponce, presidente do Apucarana, Wallace e Diego já haviam defendido o clube na Taça Federação Paranaense Sub-23 em 2016. Wallace não acertou a sua ida para o futebol turco e portanto permanece no time.

Diego, vice-artilheiro da Taça Federação com cinco gols, também continua na equipe do técnico Marcão. Já João Felipe veio das categorias de base do Avaí-SC. Ponce disse ontem que o Apucarana iniciou nesta segunda-feira em Londrina a sua preparação para o Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso.

A estreia na competição será no dia 19 de março, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, contra o Operário. Hoje à tarde, Ponce participará de uma reunião com o prefeito de Apucarana, Beto Preto, e com Carlos Barbosa, o Carlão, diretor de patrimônios públicos do município. Em pauta, o Estádio Olímpio Barreto, que deve sediar os jogos do clube na Segundona.