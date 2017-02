Apucaranenses tentam o bicampeonato no Transparaná

Com o objetivo de conquistar o bicampeonato na categoria master, os apucaranenses Otávio Enz, o Marreco, e Allan Enz (pai e filho) iniciam hoje as suas participações no 23º Rally Transparaná. A categoria master terá a presença de 21 veículos, com os melhores pilotos e navegadores do país.

Atual campeão, o navegador Allan disse ontem que o Transparaná de 2017 será muito difícil. “Primeiro tecnicamente e segundo porque tem muita gente boa na competição. Esse ano a prova está muito forte. São 21 duplas inscritas, todas em condições de brigar pelo título”, destaca Allan, que é tricampeão do Mitsubishi Motorsport Sudeste competindo ao lado do pai. Além do Transparaná, a dupla também nesta temporada disputará o Mitsubishi Motorsport (sudeste e nordeste), a Copa Troller, Rally Paraná, Rally dos Sertões e o Transcatarina. A largada do Transparaná será hoje, às 13 horas, no Clube de Campo Água Azul, com chegada prevista para as 18 horas.

Amanhã, a prova será de Apucarana até Telêmaco Borba. A 23ª edição vai terminar neste sábado, às 14 horas, com chegada em Curitiba.

Prova com campeão do Dakar

O navegador paulista Lourival Roldan, de 58 anos e que reside em Embu, será uma das principais atrações no 23ª Rally Transparaná, que vai começar hoje à tarde em Apucarana. Com grande experiência no esporte, Roldan foi campeão no mês passado na Argentina da categoria UTV do Dakar, o maior rally do mundo. Lá, ele competiu ao lado do carioca Leandro Torres, de 45 anos. Os dois se tornaram os primeiros brasileiros a vencer na categoria UTV do Dakar. No Rally Transparaná de 2017, Roldan fará dupla com o piloto catarinense Paulo Roberto Góes. A dupla, uma das favoritas ao título, competirá na categoria master, a principal do evento.