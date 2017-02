Motociclista perde controle e bate contra árvore em Apucarana

Um motociclista foi encaminhado em estado grave ao hospital após sofrer um acidente de trânsito, na manhã desta terça-feira (7), na Avenida Governador Roberto da Silveira, na Barra Funda, em Apucarana.

De acordo com informações apuradas no local, a vítima seguia sentido centro quando por volta das 8h30 perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva para ingressar na Avenida Irati (esquina da Unicesumar). Uma ambulância avançada do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou o rapaz ao Hospital da Providência.

A assessoria de imprensa do hospital informou que a vítima é Alexandre de Jesus Maia, 25 anos. Ele teve traumatismo craniano e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).