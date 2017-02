Dupla abandona van roubada após veículo ser bloqueado via satélite 

Um motorista foi assaltado na manhã desta segunda-feira (6), no Contorno Norte de Apucarana. A dupla de bandidos fugiu com a van dirigida pela vítima, no entanto, abandonou o veículo que era monitorado via satélite por uma empresa de segurança.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), dois homens, ocupando um Chevrolet Zafira, abordaram o funcionário da empresa Souza Cruz - que mora em São Paulo - e roubaram um celular e a van. A vítima disse que fazia entrega de cigarros na região. O veículo é monitorado via satélite e, após receber o comunicado de roubo, a empresa responsável pelo serviço travou o mecanismo, impossibilitando o roubo.

Os bandidos abandonaram a van na rodovia cerca de 1 quilômetro de distância do local do crime. A polícia prossegue com as buscas para localizar os criminosos. Até a publicação desta reportagem ninguém tinha sido preso.