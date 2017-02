Quadrilha armada invade casa e assalta morador em Apucarana

Quatro homens, um deles armado com uma faca e outro com um revólver, roubaram uma casa localizada na Rua Presbítero Benone Rodrigues Moreira, no Residencial Parque da Raposa I, em Apucarana, na tarde de domingo (05).

O morador foi surpreendido pela quadrilha que invadiu a casa pulando o portão. Através de ameaças, os bandidos renderam a vítima e anunciaram o roubo. Eles fugiram levando a carteira do homem com R$ 150 em dinheiro.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e realizou diligências na região, no entanto, até a manhã desta segunda-feira (6) nenhum suspeito havia sido preso.