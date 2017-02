Capotamento deixa motorista ferido na Minas Gerais 

Solucione o seu Problema com a Queda de Cabelo

Um acidente de trânsito registrado na noite de sábado (04) na Avenida Minas Gerais em Apucarana deixou uma pessoa ferida. O motororista de um Fiat/Uno com placas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, perdeu o controle do veículo e saiu fora da pista, vindo a capotar.

Uma equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e socorreu a vítima que apresentava ferimentos considerados graves. Vinicius Lima do Espírito Santo foi encaminhado ao Hospital da Providência onde segue internado, mas sem risco de morte.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e vai investigar as causas do acidente.