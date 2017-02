Após anúncio na internet, apucaranense tem carro roubado por falso comprador

Uma venda iniciada na internet terminou mal para um apucaranense. O proprietário de um Ford/Ecosport combinou de encontrar com um homem que teria se interessado pelo veículo para um teste drive. No entanto, durante a apresentação do automóvel, o suposto comprador fugiu com o carro.

A vítima relatou que eles se encontraram no endereço combinado e saíram para dar uma volta com o veículo. O dono parou o carro em frente à sua casa e desceu, neste momento, o falso comprador saiu com o automóvel e não retornou mais.

A vítima tentou entrar em contato com o ladrão por várias vezes e chegou a ir na casa dele para reaver o veículo, no entanto o suspeito se recusa a devolver.

A Polícia Militar (PM) foi informado da situação na última sexta-feira (03) e registrou um boletim de ocorrência. O caso será investigado.