Mutirão faz limpeza no Parque dos 70 anos em Apucarana

A Secretaria de Serviços Públicos iniciou na sexta-feira (03) um mutirão no Parque dos 70 anos, uma área de lazer aos fundos do Senac viabilizada em 2014 pela Prefeitura de Apucarana para marcar o aniversário da cidade. Segundo o prefeito Beto Preto, a equipe municipal irá realizar roçagem, limpeza do canal (Córrego Jaboti), além de poda de galhos que estão prejudicando a iluminação pública que permeia a pista de caminhada.

Entulhos jogados ilegalmente nas imediações do parque também serão recolhidos pelo município, que pede auxílio da população para monitorar a área. Flagrantes de novos lançamentos serão penalizados de acordo com a legislação em vigor. “Realizamos manutenção periódica de nossos logradouros públicos e pedimos a colaboração da população para que, ao verificar atos de vandalismo ou despejo ilegal de qualquer tipo de material, acionem imediatamente o Centro de Controle Operacional (CCO) da Guarda Municipal”, disse o prefeito. O telefone é o 99654-7993. Ele lembra que antes de ser transformado em um parque municipal, hoje bastante frequentado pela comunidade, o espaço estava totalmente degradado.

Foto: Assessoria

“Além da recomposição do canal, que foi construído originalmente com pedra argamassada, instalamos gradil de proteção com tubos metálicos, construímos uma pista de caminhada, academia de ginástica ao ar livre, playground e viabilizamos um sistema de iluminação composto por 40 postes com lâmpadas de 200 watts”, relata Beto Preto.

O supervisor municipal dos Trabalhos, Garcia Baganha, diz que a partir desta segunda-feira os operários vão intensificar o mutirão.

“Esta época do ano é um período que temos muito trabalho, sobretudo no que diz respeito à roçagem. O mato cresce muito rápido. Contudo, a limpeza de nossos parques, praças e prédio públicos como escolas, postos de saúde, creches, é uma grande preocupação do prefeito, que tem solicitado atenção total”, disse Baganha. Com relação aos entulhos jogados ilegalmente nas imediações destes locais, ele frisa que além da questão ambiental o problema é agravado quando tudo é arrastado pela enxurrada. “Aí acaba entupindo os bueiros, danificando galerias pluviais, gerando grande prejuízo”, relata o supervisor.