Prefeitura vai reativar sistema de estacionamento rotativo

A Prefeitura de Apucarana vai apressar a reativação do sistema de estacionamento rotativo na região central da cidade. Enquanto o concurso para contratação de agentes de trânsito não é definido, funcionários responsáveis por outras funções serão deslocados temporariamente para retomar serviço emergencialmente, que também contará com apoio da Guarda Municipal.

De acordo com o procurador geral do município, Paulo Vital, a expectativa é de que o serviço seja retomado no fim do mês.

“Sabemos da importância e da necessidade do serviço de estacionamento rotativo em Apucarana e, por isso, estamos fazendo todo o esforço necessário para retomá-lo o quanto antes”, comenta.

Para que isso aconteça, é necessário que a administração municipal receba os novos materiais que serão empregados no serviço, como os novos cartões de estacionamento e uniformes, que já estão sendo confeccionados.