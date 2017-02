Formação continuada dos profissionais da educação segue até terça

Começou na quinta-feira (2) e segue até a próxima terça-feira (7) o curso de formação continuada dos profissionais de educação promovido pela Autarquia Municipal de Educação de Apucarana.

A abertura da capacitação aconteceu, pela manhã, no auditório da Universidade Estadual do Paraná (Unespar/Fecea) e contou com a presença do prefeito Beto Preto, dos vereadores Mauro Bertoli e Franciley Preto Godoi (Poim) e da secretária municipal de educação, professora Marli Fernandes.

“O objetivo das formações continuadas, promovidas periodicamente pela Autarquia Municipal de Educação, é revitalizar o conhecimento dos profissionais e fazer com que o ensino apucaranense avance cada dia mais. Queremos que nossos alunos cheguem ao final do 5º ano bem preparados e prontos para seguirem seus estudos nos colégios estaduais ou particulares, dando show de conhecimento,” disse o prefeito.

Após a fala das autoridades, os professores presentes assistiram a uma palestra sobre o tema “O entusiasmo e a paixão pela arte de ensinar”, que foi proferida pelo professor de pós-graduação e especialista em Educação, José Alves da Cruz.

Ele elogiou a iniciativa da AME em investir no seu capital humano. “Você pode incorporar tecnologia e aprimorar a estrutura, mas você não terá o sucesso almejado se não desenvolver também os profissionais. Essa formação continuada é fundamental para aperfeiçoar a equipe e aparelhá-los a fim de que possam fazer um bom trabalho e manter a nota 7,0 no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica),” garantiu. Os assistentes infantis, por sua vez, reuniram-se no Colégio Nossa Senhora da Glória (Glorinha), onde assistiram às palestras “Atenção e afetividade em relação às crianças e à família” e “Psicomotricidade e as dificuldades de aprendizagem”.

E os professores da Educação de Jovens e Adultos discutiram a “Organização e o Planejamento da EJA” no polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Já os assistentes administrativos e os professores de inglês encontraram-se na sede da Autarquia Municipal de Educação. Os primeiros refletiram sobre “O papel do secretário no contexto escolar”, enquanto que os últimos aprenderam sobre a “Organização pedagógica do material didático adotado pelo município.” Até a próxima terça-feira, as capacitações ainda envolverão as diretoras, os coordenadores, as merendeiras, os auxiliares de serviços gerais, entre outros servidores.

“O diferencial desta edição é que nós convidamos alguns pais de alunos para participar da formação, eles são membros do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, do Conselho Municipal do Transporte Escolar, dos Conselhos Escolares e das Associações de Pais, Mestres de Funcionários das nossas unidades de ensino. A intenção é que todos os conselheiros compreendam melhor o seu papel para garantir a qualidade da educação apucaranense,” detalhou a secretária Marli.