Confira a agenda de eventos de Apucarana e região

Tiago Iorc

O cantor Tiago Iorc estará em Londrina, no dia 10 de março, no Teatro Marista. O músico apresenta a turnê Troco Likes.

Workshop

O Centro de Estudos do Autoconhecimento realiza nos dias 14 e 21 de fevereiro, e 1º de março, às 19h30, o workshop gratuito teórico-prático sobre Introdução ao Autoconhecimento. Mais informações pelo (43) 98816-4492.

CONVITE

A Acia, em parceria com a Prefeitura Municipal de Apucarana e a Secretaria de Esportes, realiza a 1ª Corrida Pedestre Bora Correr, no dia 5 de março, às 8 horas, no Lago Jaboti.

Promoção Lar Sagrada Família

O Lar Sagrada Família, de Apucarana, realiza a promoção de pão de queijo, que será entregue no dia 18 de fevereiro no Centro Comunitário da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, das 9 às 18 horas.

ExpoLondrina 2017

A 57ª edição de Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina tem data confirmada entre os dias 30 de março e 9 de abril de 2017, no Parque de Exposições Governador Ney Braga. A grade de shows será divulgada em breve.

Calouro Folia

Prepare seu abadá personalizado. Vem aí a maior micareta do Sul do Brasil: Calouro Folia, em Maringá. A festa será dia 18 de março e conta com shows de Ludmilla, Psirico, Pedro Paulo & Alex, e grupo Sempre Tem.

Exposição

O Centro de Espiritualidade Josefino-Marelliana, que fica ao lado do Santuário São José, está com uma exposição iconográfica aberta ao público. O acervo de imagens de Maria, São José e São José Marello pode ser visitado de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30, e todos os quartos domingos do mês, das 15h30 às 17 horas.