Moça morta em acidente na BR-376 é identificada em Apucarana

A jovem que faleceu na manhã desta sexta-feira (3), em acidente ocorrido na BR-376 (Rodovia do Café), no trevo de acesso à cidade de Jandaia do Sul, foi identificada informalmente pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela concessionária de pedágio Viapar como Camila Fabiana Paduan, de 25 anos.

Ela residia em Jandaia do Sul e um irmão da jovem está a caminho do Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana para fazer o reconhecimento formal do corpo, para posterior velório e sepultamento. Outras três pessoas ficaram feridas após acidente.

Conforme a PRF, o motorista do Toyota Corola, placas de Jandaia, perdeu o controle da direção e capotou na rodovia, perto do trevo de acesso à cidade. O veículo ainda bateu contra a canaleta e parou fora da pista.

Arremessada para fora do carro

Com o impacto, Camila, que viajava como passageira, foi arremessada para fora do carro e morreu no local. Motoristas relataram que chovia no momento do acidente. O motorista do veículo, Marcelo Azararias de 40 anos, Guilherme Almeida de Moraes 17 anos e Leonardo Medes Raimundo, 22 anos ,foram socorridos por equipes do Samu e da Defesa Civil e levados ao Hospital da Providência,em Apucarana.

A PRF realizou levantamento de dados no local para apurar a causa do acidente.