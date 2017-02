Câmara vai conceder Título de Méritos Comunitários pelos 70 anos do Hospital da Providência

O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Mauro Bertoli (DEM), convocou para a próxima segunda, terça e quarta-feira (06, 07 e 08/02), sessões extraordinárias.

No total, três projetos serão votados ,sendo dois créditos adicionais do Executivo Municipal e o Título de Méritos Comunitários pelos 70 anos do Hospital da Providência no município. A honraria foi proposta pelo vereador Mauro Bertoli. A formalização da entrega do título deve ocorrer em sessão solene no plenário da Câmara, em 17 de fevereiro.

Histórico do “Providência”

Quem passa pelo cruzamento da rua Rio Branco com a Nagib Daher, nem imagina que por trás do único hospital de Apucarana há 70 anos de uma rica história de dedicação, desafios e comprometimento das Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Tudo começou em 1947 como uma instituição particular, o Hospital Santa Terezinha. Este, em 1953, passou a ser administrado pela gestão municipal e intitulado Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Apucarana.

A chegada das Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo aconteceu em 1956 e marcou a administração do Hospital da Providência como é atualmente, com a primeira supervisora, Irmã Tereza Araújo. As Irmãs também trabalhavam como enfermeiras, nutricionistas, fisioterapeutas e outras ocupações.

Somente em 1970, a pedido do Bispo Dom Romeu Alberti, que a Província Brasileira da Congregação das Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo recebeu a proposta e aceitou a missão de assumir o hospital que passava por grande dificuldade financeira na época. Através de uma doação da gestão municipal, as Irmãs se tornaram administradoras da unidade e a denominou Hospital da Providência, seguindo uma sugestão feita por Dom Romeu.

A primeira diretora geral, após a Província assumir a administração, foi Irmã Cecília Mozer, que atualmente vive em Araucária. Sua gestão foi entre 1970 e 1974. Em 1975 assumiu a direção a Irmã Terezinha Tokaski que investiu em organização e planejamento dos serviços. Irmã Izilia Folador, em sua gestão nos anos de 1980 a 1990, marcou a trajetória do “Providência” com a retomada de obras de expansão, reformas de setores e modernização.

Administrado pelas Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo

O Hospital da Providência segue administrado pelas Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo e mantêm os valores de ética, formação profissional, sustentabilidade, empatia, humanização e amor ao próximo, integridade, diálogo, sinergia, comprometimento e qualidade. Aprimoramento dos Serviços A UTI, reinaugurada em 1999, foi projetada com recursos arquitetônicos que proporcionam maior conforto ambiente, como iluminação natural.

Em 2006 com o encerramento das atividades do antigo Hospital Santa Helena, a pedido da gestão municipal, o “Providência” deu sequência ao serviço hospitalar materno-infantil e criou o Hospital da Providência Materno Infantil para atendimento pediátrico e obstétrico. Em 2007 foi iniciado os serviços do Centro de Oncologia com atendimento ambulatorial em especialidades, cirurgias, infusão de tratamento de combate ao câncer.

Em 2014 o Hospital da Providência iniciou o Programa de Residência Médica que atualmente oferta quatro especialidades para profissionais já graduados em medicina. Em 2016 foi anunciado o projeto de construção da nova maternidade para abrigar o atendimento prestado pelo Hospital Materno Infantil no mesmo prédio do “Providência” e a Secretaria de Estado de Saúde anunciou investimento para custear a obra.