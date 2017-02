PM apreende 21 pés de maconha e encontra droga enterrada em quintal

A Polícia Militar (PM) apreendeu 21 mudas de maconha e mais 61 gramas da droga, na tarde desta quinta-feira (2), nos fundos de uma casa, na Rua Eurico Gaspar Dutra, no Jardim Trabalhista, em Apucarana. Um jovem de 19 anos e um adolescente de 13 foram encaminhados à delegacia.

A PM informou que tem recebido várias denúncias de tráfico de drogas no bairro e que uma equipe foi encaminhada para aquela região. Durante patrulhamento os policiais notaram dois jovens em atitude suspeita em frente a uma casa, e decidiram abordá-los. Com eles foram encontrados pequenas porções de maconha.

Maycon Cidade de Campos, 19 anos. Foto: Colaboração/Whats

A equipe decidiu então vasculhar a residência e encontrou mais porções de maconha e, no quintal dos fundos, 21 mudas da droga. Durante a vistoria, um policial desconfiou de uma parte do terreno onde a terra estava aparentemente fofa e decidiu verificar. No local estava enterrado um total de 61 gramas de maconha. Maycon Cidade de Campos foi preso e o menor apreendido. Ambos foram encaminhados à 17ª Subdivisão Policial (SDP).