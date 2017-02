Morador reclama de buraco em rua de Apucarana; prefeitura providencia reparo

Solucione o seu Problema com a Queda de Cabelo

Um morador do Residencial Interlagos, em Apucarana, entrou em contato com o TNOnline para reclamar sobre um buraco que apareceu na Rua Abrahão Caucabane esquina com a Rua Marilza Keiko Rolim de Oliveira, na quarta-feira (1º). A Secretaria Municipal de Obras informou por meio da assessoria de imprensa que já está tomando providências para reparar o problema.

“Está muito perigoso trafegar pelo local”, informou o motorista Roberto Carlos Soares Bonfim, de 31 anos, por telefone.

Os próprios moradores colocaram objetos no entorno do buraco para evitar acidentes. Bonfim disse que a Defesa Civil foi até o local e interditou a rua para evitar tráfego de veículos. “A rua está prejudicada pela erosão e eu tenho medo que atinja a minha casa que fica bem perto do local. Essa rua foi mal projetada e sempre ocorrem problemas quando chove muito”, disse.

A assessoria de imprensa da prefeitura informou que o secretário de Obras, Herivelto Moreno está a caminho do local para avaliar a cratera e definir o tipo de serviço necessário para reparar o dano. O prefeito, Beto Preto, também está ciente do problema. Ele solicitou à equipe para agir o mais rápido possível de modo a evitar acidentes e prejuízos aos moradores do bairro.