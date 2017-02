Produtos de origem animal serão fiscalizados em Apucarana

A Prefeitura de Apucarana está implementando o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) para produtos de origem animal. A medida atende orientação do Ministério Público, que exigiu a regulamentação de produtos como queijo, ovos, salame, linguiça, embutidos e demais produtos produzidos e comercializados em Apucarana. Sem essa aprovação, esse tipo de produto não poderá ser vendido na cidade.

Por outro lado expectativa de aumento nos gastos por parte dos produtores faz com que alguns pensem até em encerrar as atividades. A medida serve para garantir a qualidade do que é comercializado e consumido em Apucarana.

O SIM é apenas para produtores locais com interesse de venda na cidade. Produtores de outras cidades que vêm para Apucarana ou mesmo os de Apucarana que querem vender em outras cidades precisam ter o Sistema de Inspeção do Paraná (SIP). Já os que querem comercializar em outros estados devem procurar o Sistema de Inspeção Federal (SIF). Quem possui o SIP ou o SIF não precisa procurar o SIM.A vigência do serviço começa em 21 de maio. No dia 15 de fevereiro terão início as orientações para os produtores, na sede da Secretaria da Agricultura, na Rua Lapa, ao lado da Prefeitura. A secretaria irá informar os documentos primários necessários.

