Assaltantes invadem chácara e fazem família refém em Apucarana

Quatro homens armados com revólveres invadiram uma chácara localizada na Estrada Pinhalzinho em Apucarana na madrugada de quarta-feira (1º). As vítimas foram trancadas em um cômodo e ficaram sob a mira dos bandidos por mais de uma hora.

Os moradores dormiam quando foram surpreendidos pelos criminosos que arrombaram as portas da residência e deram voz de assalto. A família foi mantida em um quarto enquanto a quadrilha revirava toda a casa em busca de armas e venenos. Ao afirmar que não tinha tais pertences, o proprietário foi ameaçado pelos criminosos.

No tempo em que estiveram na residência, os bandidos consumiram alimentos e bebidas e cortaram os fio de telefone e internet para que as vítimas não conseguissem contanto com ninguém. Todos os celulares também foram tomados pelos criminosos que fugiram levando duas TVs, carnes e um carro da família.

A Polícia Militar (PM) registrou boletim de ocorrência, no entanto até a manhã desta quinta-feira (02) nenhum suspeito havia sido localizado.