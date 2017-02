Papelarias de Apucarana registram alta de até 25% nas vendas

As livrarias e papelarias de Apucarana registraram aumento no movimento neste início de ano, com relação ao mesmo período do ano passado. A alta ficou em até 25% em alguns estabelecimentos, mostrando uma recuperação no setor. De acordo com proprietários das papelarias, o consumidor voltou a procurar produtos de maior qualidade, mas sem deixar o preço de lado.

Durante a semana, o movimento aumentou ainda mais com a proximidade do início do ano letivo em escolas da rede particular de ensino, que aconteceu ontem. A expectativa é que o movimento alto continue até o início das aulas na rede estadual, marcado para o dia 15 de fevereiro. Já na rede municipal, o retorno acontece no próximo dia 8, mas a Autarquia Municipal de Educação (AME) fornece boa parte dos materiais.

A matéria completa você confere na edição impressa ou versão digital desta quinta-feira (02) do jornal Tribuna do Norte.