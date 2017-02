Moradores pedem mais policiamento e reativação do módulo

Uma comitiva formada por moradores do Distrito do Pirapó estiveram na terça-feira (31/01) com o comando do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Apucarana. Os moradores pediram mais segurança para o distrito, que tem sofrido com o aumento de casos de furtos e roubos. O comando da Polícia Militar prometeu aumentar a frequência das rondas realizadas na região e estuda agora a possibilidade de revitalizar o módulo avançado no local.A reunião ocorreu na sede do batalhão, em Apucarana.

Diversas lideranças do distrito participaram, como a Associação dos Moradores, a Associação dos Transportadores Autônomos, membros do comércio, agricultores. Todos reclamaram de uma nova ‘onda’ de insegurança no distrito. Os moradores lembram que no final do ano passado, bandidos explodiram a agência do Sicredi. Eles relatam também aumento nos casos de furtos e assaltos. Há cerca de 10 dias, uma caminhonete foi tomada de assalto em uma das principais ruas do distrito.A tesoureira da Associação de Moradores do Pirapó, Célia Schmidt, afirma que os representantes do Pirapó saíram esperançosos do encontro.

“O policiamento diminuiu muito no nosso bairro de uns tempos para cá, o que está contribuindo para um aumento da criminalidade. Expomos isso ao comando da PM, que se mostrou prestativo, dizendo que vai aumentar as rondas no nosso bairro”.Segundo ela, outra reivindicação levada ao comando da PM foi a reativação do módulo policial existente no distrito.

“Acreditamos que, com o módulo em funcionamento novamente, a segurança do Pirapó aumentaria bastante. Hoje, ele não está em condições adequadas para ser utilizado, sem mobiliário e outras estruturas necessárias. Precisamos desse local em bom estado para que os policiais possam ficam mais tempo no distrito”, diz.

Caso não haja verba suficiente, há um movimento dos próprios moradores para levantar fundos para a reforma do módulo por conta própria.Um dos organizadores da reunião foi o vereador Franciley Godoi, o Poim (PSB).

“Muitos moradores e trabalhadores do Pirapó me procuraram reclamando do baixo número de rondas e também do aumento nos furtos e roubos. A falta de segurança é um problema grave. Então, reuni as lideranças do bairro e buscamos essa reunião, que foi bastante produtiva”, disse.

O sub-comandante do 10º BPM de Apucarana, major José Carlos de Oliveira, foi quem atendeu os moradores do Pirapó. Segundo ele, a polícia perdeu efetivo ao longo dos anos, causando prejuízo principalmente aos distritos.

“Através do levantamento de estatísticas e relatórios, estamos realizando atualmente uma reavaliação do policiamento em Apucarana, com o intuito de melhorar a situação de toda a cidade, sobretudo nos distritos”, afirma.Segundo ele, existe a possibilidade de reativação do módulo. “Vamos terminar ainda nesta semana essa reavaliação no policiamento. Se for possível dentro dessa reavaliação, podemos reativar o módulo”, ressalta.