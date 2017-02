Suspeitos de roubo em propriedades rurais de Apucarana são presos

Operação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou na prisão de três suspeitos de integrarem uma quadrilha de assaltantes que agia em propriedades rurais de Apucarana. O trio foi preso em situações distintas e apresentado à imprensa na manhã desta quarta-feira (1º), na 17ª Subdivisão Policial (SDP). Conforme o delegado-chefe, José Aparecido Jacovós, entre os detidos está o chefe da quadrilha. Outros quatro envolvidos foram identificados.

“Todos foram identificados como componentes de uma organização criminosa, uma quadrilha que estava agindo em propriedades rurais em Apucarana. Eles invadiam propriedades e usavam violência com crueldade, apontando armas para a cabeça das famílias. Entravam nas propriedades a procura de defensivos agrícolas, armas e dinheiro. Esses bandidos acham que produtor guarda dinheiro em casa, mas sabemos que os produtores mal conseguem pagar os insumos que eles compram”, disse o delegado durante entrevista coletiva.

No curso das investigações a polícia identificou outros quatro suspeitos que também teriam colaborado com os roubos: Jean Carlos dos Santos Ferreira da Silva, João Manoel Borges de Mello, Lucas Welton Albrecht e Rogério de Araújo da Conceição. Segundo o delegado, as prisões preventivas foram solicitadas. (As fotos ampliadas você confere no fim da reportagem)

Polícia divulgou a foto de quatro envolvidos identificados nos crimes. Foto: José Luiz Mendes

Presos

Dentre os presos apresentados nesta quarta está Alécio de Jesus Borges, 26 anos, apontado pela polícia como chefe da quadrilha. Ele foi detido na tarde de segunda-feira (30) pela Polícia Civil junto com a esposa Emily Brenda dos Santos, 22 anos. Borges estava foragido da cadeia de Curiúva, e havia dois mandados de prisão em seu nome.

“A PM já fazia o trabalho e fez a prisão de dois, a civil prendeu o chefe da quadrilha e temos áudios que comprovam isso. As interceptações foram autorizadas pela Justiça. Após saber da prisão de um comparsa que uma família de sitiantes teria reconhecido ele diz no áudio que ele iria fazer uma visitinha para essas vítimas. Elemento perigoso e audacioso, fugitivo da cadeia de Curiúva. Esperamos que daqui ele não fuja, e esperamos que a Justiça coloque a mão forte e seja condenado a penas duras. Um elemento desse tem que ser condenado por muitos e muitos anos”, assinala o delegado.

Armas apreendidas com os detidos. Foto: José Luiz Mendes

Também foram apresentados à imprensa Eduardo Henrique da Silva 24 anos, e Jeferson Fuquim Inácio 23 anos, presos pela PM após investigação do setor de inteligência (P2).

“A sociedade quer que criminosos sejam colocados na cadeia. Por risso é importante que as forças de segurança estejam trabalhando unidas e colocando bandidos na cadeia", conclui.

Envolvidos identificados:



Jean Carlos dos Santos Ferreira da Silva

Lucas Welton Albrecht

Rogério de Araújo da Conceição