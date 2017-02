Autarquia de Saúde discute demandas com sindicato dos servidores

As diretorias da Autarquia Municipal de Saúde e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Apucarana e Região – Marilândia do Sul e Rio Bom (Sindspa) estiveram reunidas nesta terça-feira (31/01) com o prefeito Beto Preto para encaminhamento exclusivo de assuntos de interesses dos servidores da saúde municipal.

Demandas referentes às horas-extras e readequações de escalas junto à Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) e unidades básicas de saúde foram os principais pontos da pauta. Todas tiveram encaminhamento positivo por parte da administração.

"Esse debate que faz crescer é algo que gosto muito. Dialogar com um sindicato que quer ajudar deixa-me feliz pois este é o caminho para que as coisas aconteçam, para que tenhamos resultados”, pontuou o prefeito Beto Preto. Ele voltou a colocar a prefeitura à disposição para o debate. “O que buscamos enquanto gestor é trabalhar para oferecer um ambiente e todas as condições para que o servidor possa estar bem e com isso render mais.

Em um universo com 3,2 mil pessoas (servidores) é praticamente impossível não acontecer algum conflito, mas estamos aqui para tratar de todas as questões com muito respeito, a exemplo do que vem sendo feito pelo Sindspa, que percorre todos os prédios públicos, locais de trabalho, trazendo respeitosamente essas demandas para a mesa de discussão. As portas da prefeitura vão estar sempre abertas para o debate, que vem dando muitos resultados, afinal este é um mandato de transparência”, destacou o prefeito.

O presidente do Sindspa, André Joaquina, lembrou que os encontros mensais, onde são tratados de assuntos gerais da categoria, e também para tratar de questões pontuais como foi o caso da reunião desta terça-feira, onde foram debatidos assuntos específicos de uma autarquia, têm dado certo, sobretudo, pela receptividade do atual prefeito.

“Sempre chegamos a um entendimento, pois o prefeito está sempre com o olhar voltado para o servidor. Nesta reunião mais uma vez chegamos ao entendimento sobre as questões apresentadas”, informou Joaquina. O redimensionamento das escalas e do banco de horas da autarquia foram confirmados pelo Secretário Municipal de Saúde, Roberto Kaneta.

“Tudo o que for necessário para que resolvamos essas demandas da melhor forma serão feitos. Essas questões, inclusive, já eram fruto de estudo a partir de um pedido do próprio prefeito Beto Preto e que agora serão agilizados através do nosso setor de recursos humanos. Vamos remanejar servidores para locais onde, ocasionalmente, houver déficit”, comunicou. A próxima reunião entre o sindicato e a prefeitura deverá ser para discussão do percentual do reajuste de vencimentos e remuneração dos servidores efetivos das administrações direta e indireta, que tem a data-base anual prevista em lei para fevereiro.