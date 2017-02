Infestação do mosquito Aedes aegypti gera alerta em Apucarana

A infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, aumentou em Apucarana. O último Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), divulgado na tarde de terça-feira (31/01) pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS), aponta índice de 2,5%, que é considerado como situação de alerta. Quando o índice é superior a 4% há risco de surto da doença. No último LIRAa, feito no município no mês de novembro, o índice de infestação era de 0,7%. A AMS garante que vai intensificar visitas de agentes para combater focos do mosquito.

O levantamento começou a ser feito no dia 20 de janeiro e foi encerrado ontem. Neste período, os agentes vistoriaram 2.198 imóveis na área urbana, incluindo residências, terrenos baldios e indústrias. A área com maior índice de infestação de Aedes aegypti vai do Jardim das Flores ao Lago Jaboti, onde a média foi de 4,5%, que também é considerado situação de alerta.

Um dos argumentos da AMS, para aumento do índice, que já esperado para esta época do ano, é o grande volume de chuvas aliado ao calor, que forma o cenário ideal para proliferação dos mosquitos.

